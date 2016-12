Triste Navidad para ocho familias

Tibás

Una Navidad muy triste pasarán ocho familias que perdieron sus casitas la tarde de ayer en el precario Los Cangrejos de Copey en Cinco Esquinas de Tibás.



La emergencia ocurrió a las 3:23 de la tarde, cuando los gritos de ¡fuego, fuego! se propagaron tan rápido como las llamas entre las casitas de madera y latas.



El supervisor de Bomberos, Luis González, comentó que fue necesario mandar unidades de barrio México, Tibás y San José.



Algunos afectados lograron sacar unas cuantas pertenencias, pero la mayoría perdió todo. Con mangueras y baldes trataron de apaciguar el fuego, sin embargo, no se logró mucho.



Luis Salas, jefe de operaciones de Bomberos, indicó que se quemaron 635 metros cuadrados y que las causas están en investigación.



Aunque ya tienen identificado el lugar donde empezó el fuego, los de ingeniería serán los que determinen las causas.



Carmen Flores, vecina, afirmó que perdió todo y que en su casa vivían cuatro adultos y dos niños. Una de sus hijas vio las llamas, logró avisarles y agarrar a uno de sus pequeños para salir corriendo.



Los apagafuegos no tuvieron problemas de agua pues usaron un tanquero con capacidad para 3.000 litros. Este fue el primero en usarse para combatir el fuego.



Algunos vecinos que prefirieron no identificarse dijeron que un hombre tuvo problemas con su madre y presumen que el sujeto habría ocasionado el incendio.