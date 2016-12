López entumiditico

San José

Una infección en las vías respiratorias hizo que el diputado del PASE, Oscar López, se entumiera en un sillón de su oficina en la Asamblea Legislativa.

Con una foto que subió él mismo a sus redes sociales quiso demostrar lo mal que se sentía. Aseguró que se moría del frío, le dolían los huesos y sentía calentura.

La publicación no tardó en dar qué hablar tanto en su cuenta de Twitter como de Facebook, donde más de uno lo recetó.

López contó que nunca antes se había sentido tan mal.



“No me siento con gripe, más bien siento que es como una quiebrahuesos, yo esperaría que después no salga con que es dengue porque siento que me muero”.



El diputado agregó que la noche anterior le dio una tos tan brava que no lo dejó pegar los ojos.



“El doctor me dijo que es una infección, me mandaron para la casa incapacitado por dos días y me inyectaron dos veces. Me siento muy mal y lo que quiero es estar descansando”, explicó López, quien ya estaba guardado en la choza.



Levanta muertos. El dipu pidió que le dieran un buen remedio y nos dimos a la tarea de consultar a los que saben.



Doña María Barrantes, del tramo La Hierberita, del mercado de Alajuela, le mandó un buen menjurje. “Tiene que tomar un hervido de zacate limón, jengibre y borraja.



Todo lo hace hervido en un litro de agua y puede tomar tragos durante todo el día. Pero para que le dé fuerza puede hervir cuculmeca con zarzaparrilla”, recetó Barrantes.

Carmen Guillén, por medio de Internet le recomendó: “Mi mamá nos hacía una limonada caliente cargada con una acetaminofén, una buena frotada, nos abrigaba bien y al día siguiente amanecíamos mejor”.



Jaime Córdoba le aconsejó un buen peinado pa’ tras de tequila con un chiliguaro. Casi nada de bomba; era un remedio, no para jumarse.



A otros no les hizo mucha gracia la foto del dipu y lo mandaron a ponerse las pilas.



“Póngase a bretear, así se quita. Eso se llama vagancia”, le escribió Josué Torres.



López tomó con tranquilidad los comentarios y el montón de memes que aparecieron.



“Soy un diputado, pero también un ser humano que se puede enfermar, hay gente que se molesta pero lo único que quería era un buen consejo.

Les agradezco a todos los que se han preocupado por mi salud y a los que lo toman de mala manera también se los agradezco, así como los que vacilan con esto”, dijo un toque resentido.



Colaboró el corresponsal Francisco Barrantes.