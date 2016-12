Madrid

Entre un 40 y un 70 por ciento de la obesidad tiene un componente genético y a pesar de que siempre se ha relacionado con la parte media del cuerpo, una gran cantidad de los genes de esta enfermedad están relacionados con el cerebro que hace que estemos más o menos hambrientos o que dejemos de comer o no.



“La obesidad está en el cerebro”, dijo la doctora Ruth Loos.



La experta explicó que la investigación tiende hacia el descubrimiento de nuevos genes para entender mejor la biología de la obesidad, “qué es lo que nos hace obesos”, y así dirigir los esfuerzos de manera más racional.



Con la información disponible, no es posible todavía predecir de manera precisa quién va a ser o no obeso.



Por su parte, el doctor Antonio Vidal-Puch, de Cambridge, precisó que el problema de la obesidad no es el exceso de grasa que una persona tiene sino la cantidad que llega a órganos como hígado, músculo o cerebro que hace que no funcionen bien. Es lo que se conoce como “síndrome metabólico”.



Este especialista se mostró en contra de políticas de prevención agresivas que “estigmaticen” la obesidad, porque “obeso no es el que quiere sino el que puede”.