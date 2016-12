Victor Carvajal tendrá brete en 'El Chinamo'

San José

Víctor Carvajal será parte del equipo que trabajará en El Chinamo de Canal 7 este fin de año. Para él, es como regresar a casa pues hace unos años breteó en el espacio pero con otras funciones.



–¿ Cómo se siente con su regreso a la tele?



–Bien, es muy agradable porque ya había trabajado en el 7 con El chinamo, pero detrás de cámaras, como maquillista. Es superemocionante estar frente a cámaras pero igual estoy “asutao”, tengo “mieo” por la gran responsabilidad que representa. Yo le que le pido a Dios que no se me salga ninguna yeguada, porque ¡ay, Santísima Trinidad! Ahí sí me da algo.



– ¿Qué le tocará hacer?



–Andar jolgoriando pa’ rriba y pa’ bajo. Me queda apenas, más cuando parece que a uno le metieron un cachiflín. También hay una sección muy bonita que se llama La mesa de Víctor, que es una mesa demasiado terrible. Es una mesa donde van a llegar invitados, ahí les vamos a hacer unas preguntas incómodas y unas cosas más porque yo me sé más de un trapito sucio, entonces hay que tirárselo en la cara, ¡nada que ver!



– ¿Cómo lo han tratado sus nuevos compañeros?



–¡Ah, no!, no hay palabras, este equipo es otra cosa, el equipo es impresionante. Los chiquillos son toda, no hay ninguno que sea un carga. Es como llegar a casa, aquí me siento cómodo y da gusto trabajar. Más bien a uno le da más seguridad y confianza para hacer las cosas mejor.



– ¿A quiénes les ha pedido consejo sobre el programa?



–Obviamente al señor productor Alonso Acosta, por ser la cabeza de todo. Con él he hablado un par de veces para que me empape bien del asunto y después de ahí con Carlitos Álvarez, que lo respeto un montón, con Mauricio Hoffman y con las chiquillas Viviana (Calderón), Nancy (Dobles) y Marilín (Gamboa).



– ¿Veremos al mismo Víctor de siempre?



– Ah sí, nada de andar aparentando lo que no soy, ni jugando de vivo. Voy a andar despelucado a más no poder.