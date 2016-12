Pantaloncito le jugó una mala pasada a Meli Mora

San José

Melissa Mora tuvo un “accidente laboral” muy particular.



La guapa ramonense terminó enseñando más de la cuenta por querer lucir provocativa para su público.



En media meneadera del bam bam una pequeña parte de su cuerpo se escapó de los pantaloncitos de mezclilla que usaba. Esto ocurrió el domingo en una actividad privada para tres mil personas en Eventos Pedregal, en Belén.



Dice Meli que ella nunca se dio cuenta de lo que había pasado hasta que se hizo viral en las redes sociales un video que muestra el momento. Además, aclaró que sí andaba ropa interior y que no tiene nada de qué arrepentirse pues fue solo un accidente.



“De tanto bailar uno suda mucho y la ropa se le pega a la piel y no me di cuenta. En cada show hago varios cambios de vestuario y uno siempre trata que todos los eventos le salgan perfectos pero como en todo trabajo pasan accidentes”, dijo.



Sin ninguna pena. La cantante recalcó que a grandes artistas como Jennifer López, Madonna o Laura Pausini les ha pasado chascos como el suyo, así que no hay campo para sentirse mal.



“Obviamente esto me queda de experiencia para tener un poco más de cuidado, pero tampoco fue algo intencional”, señaló.



Ella entiende que la intención de las personas de divulgar el video es dañar su imagen, pero piensa que al final solo sirve para darle más popularidad.



La cantante dice estar muy enfocada en su carrera, en complacer a su montón de de seguidores y en cumplir los contratos que tiene para estas fechas.



Así que está concentrada y no les da bola a los comentarios que escriben en las redes sociales sobre la enseñada de más.



Ah, bueno, y a pesar del accidente seguirá vistiendo siempre muy sensual en cada presentación, solo que de ahora en adelante estará más pendiente de que nada se le salga.